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نقيب الصيادلة: «الأطباء» و«البيطريين» ترتكبان «جريمة» في حق المرضى

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نقيب الصيادلة: «الأطباء» و«البيطريين» ترتكبان «جريمة» في حق المرضى نقيب الصيادلة: «الأطباء» و«البيطريين» ترتكبان «جريمة» في حق المرضى

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قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد صيادلة العرب إنه لا يجوز الجمع بين مهنة الصيدلة وممارسة الطب؛ حماية للمريض من بعض الممارسات الخاطئة، معقبًا: "إحدى الجرائم الكبرى بحق المريض التي تسعى نقابتا البيطريين والأطباء إلى إقرارها، هي صرف الدواء بعيدا عن الصيدلي، ما يعني عدم مراجعة أخطائهم وتصحيحها، وما يؤدي للتلاعب بالمريض وتوجيه الروشتة وفقا لمخزونهم من الدواء من حيث توفره وقرب انتهاء صلاحيته ونسبة ربحه".

واتهم "عبيد"، في تصريحات خاصة، الدولة بالتقاعس عن عقاب "البيطريين" لممارستهم مهنة الصيدلة، بعد أن أصبحت عياداتهم ومراكزهم مستودع مفتوح لبيع الأدوية واللقاحات "المغشوشة التي تم التلاعب بأسعارها والتربح من أعمال البيع"، بحسب وصفه، مكملًا: "وكذلك عيادات بعض الأطباء التي صار هدفها جمع الأموال والتربح من بيع الدواء المغشوش غال السعر، كما شاهدنا وثبت في أدوية علاج فيروس سي"، بحسب تعبيره.

وأبدى عبيد تعجبه ممن ينادون بحقهم في ممارسة الدعاية الصيدلانية، رغم أن المواد 19و72 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر برقم 127 لسنة 1955 تنص على أن التعامل في دعاية الأدوية يكون للمؤسسات الصيدلية، التي تدار من قبل صيادلة مضى على تخرجهم عام.

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