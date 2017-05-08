وزير المالية: الضرائب والجمارك تمثل 70% من دخل الدولة

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قال عمرو الجارحي، وزير المالية، مساء السبت، إن الضرائب والجمارك تمثل 70% من دخل الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدخل الرئيسي لأي دولة هو الضرائب والجمارك.

أضاف الجارحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، أن الوزارة تدرس حاليًا حزمة من الإجراءات تستهدف مساندة محدودي الدخل، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

تابع أن الدولة تواجه عجز عالي في الموازنة، وتحاول بكل الطرق تخفيضه، مشيرًا إلى أن «مخصصات الأجور بموازنة 2017، تبلغ 240 مليار، فضلًا عن فاتورة الدعم التي تتخطى 300 مليار، وفاتورة فوائد 380 مليار جنيهًا».

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أشار إلى أن أكثر من 90% من ميزانية الدولة موجهة إلى الأجور والدعم والفوائد.