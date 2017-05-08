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أديب «يزغرد»: «بقى عندنا قانون استثمار»

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أديب «يزغرد»: «بقى عندنا قانون استثمار» أديب «يزغرد»: «بقى عندنا قانون استثمار»

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عبر الإعلامي عمرو أديب، عن فرحته بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، بإطلاق "زغرودة" قائلاً: "يا ولاد أخيًرا قانون الاستثمار طرح". 

وطالب أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، البنوك بتسهيل المعاملات المالية للمستثمرين، مؤكدا أن زيادة الاستثمار ستعمل على زيادة فرص العمل؛ ما يؤدي لتحسن حياة المواطن.

وتابع: "البرلمان لازم يتعاون مع ، الحكومة هتجيب منين، لازم البرلمان يساعدها ومبيقاش زي الراجل اللي بيدي مراته 10 جنيه، ويقولها عاوز أكل كباب وكفتة، وهي هتجيب منين؟".

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