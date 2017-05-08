سحر نصر: «قانون الاستثمار خرج في أحسن صورة»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء الأحد، إنها سعيدة للغاية بموافقة البرلمان النهائية على مشروع قانون الاستثمار الجديد، موضحةً أنه سيقوي موقف الدولة في مفاوضاتها مع المستثمرين الأجانب، ولفتت إلى أن الدولة ستُنشئ مراكز متخصصة مميكنة لتقديم الخدمات السريعة للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات كبديل للشباك الواحد.

أضافت نصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن «المسودة النهائية للقانون في أحسن صورة، وأوجه الشكر لجنة البرلمان الاقتصادية التي أضافت على القانون الكثير من النقاط الجيدة للغاية»، مشيرةً إلى أنه لا يوجد خلافات بينها ووزير المالية، وأن النقاشات كانت مثمرة للغاية.

شاهد أيضا

تابعت أنه «تم وضع حوافز للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في محافظات الصعيد»، مشيرةً إلى وضع الضمانات الكافية للمستثمرين وللدولة في اللائحة الداخلية للقانون، وأن المحافظات الأكثر احتياجا سيكون لها النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية، مكملة: «سنتمكن الآن من وضع خريطة استثمارية متكاملة».