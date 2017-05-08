بالفيديو.. أديب عن «فائدة الـ26%»: عودة توظيف الأموال

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هاجم الإعلامي عمرو أديب، إعلان الصندوق العقاري لشركة النعيم، طرح فائدة 26 % على ودائعه، قائلا: "الناس اتخضت من الفكرة، شركات الريان (رجل الأعمال الراحل أحمد الريان) وتوظيف الأموال راجعة تاني".

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، "إيه البلد اللي ماشي بالنظام الريعي ده واقتصاد مبيتحركش".

وتابع: "عندي شك أن جزء كبير من المواطنين ميعرفوش معنى الإعلان بتاع (طلعت حرب راجع تاني)، والسوشيال ميديا بتتريق وتقوله هاتلنا معاك سعد زغلول، بس الإعلان اتغير وشعار بنك مصر نزل ومكتوب عليه 26%".

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واستكمل: "لازم نغيير فكر المواطنين بطرح أموالهم في السوق والمتاجرة، وليس وضعها في ودائع والعيش على الفوائد، لازم نفتح سوق عمل".