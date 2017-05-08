المسلماني: «فوز ماكرون حمى فرنسا من مستقبلِ مجهول»

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قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إن فوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون، على مرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبان، في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية، والتي عقدت اليوم الأحد، وذلك بنسبة 65.8%، حمى باريس من مستقبلِ مجهول.

أضاف المسلماني، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، عبر فضائية «دريم»: «السباق كان شديدًا للغاية، وفي النهاية فاز ماكرون بصورة قوية جدًا، ما جنب فرنسا مستقبل مجهول، وفوزه لحظة فارقة في تاريخ الدولة الفرنسية».

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تابع: «لو فازت لوبان كانت فرنسا ستخرج من الناتو والاتحاد الأوروبي، وكانت ستكون حالة ترامبية جديدة، ما يعزز الترامبية في العالم».