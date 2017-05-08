«تركة» الشاذلي.. لهذا السبب حبس ابنه في الكسب غير المشروع

التحرير

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قال مصدر قضائي رفيع، إن قرار حبس محمد نجل النائب البرلماني السابق، والقيادي بالحزب الوطني المنحل، كمال الشاذلي، قد يرجع إلى أن جهات التحقيق كشفت خلال عملها استغلاله نفوذ والده في تحقيق كسب بطريق غير مشروع.

وأوضح المصدر، لـ"التحرير"، أن الجهاز عندما بدأ التحقيق في مشروعية أموال وثروة "الشاذلي"، التي آلت إلى ورثتة بعد وفاته، كان يهدف إلى التحقق من طريقة تكوينها، فإن ثبت عدم مشروعيتها يتم مطالبتهم بردها دون محاسبتهم جنائيا على استغلال والدهم نفوذه؛ لأنه توفى وسقطت معه المسئولية الجنائية.

لكن - والكلام للمصدر - إذا ثبت استغلال أحد أبناء الشاذلي لنفوذه في تحقيق ثروة، فإنه يتعرض للمسئولية الجنائية أمام جهاز الكسب غير المشروع، وهذا ما قد يفسر قرار قاضي التحقيق حبس محمد الشاذلي.

وكان المستشار طه عبدالعليم، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد أصدر عصر اليوم قرارًا بحبس محمد كمال الشاذلى، نجل عضو مجلس الشعب، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، لاتهامه بالتربح والكسب غير المشروع.

أبناء الشاذلي

تفاصيل كثيرة تكشفت منذ بدء التحقيق في القضية قبل 6 سنوات، فالتحريات التكميلية عن ثروات الشاذلي، أكدت تضخم ثرواته نتيجة استغلال سلطات وظيفته.

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وقالت الزوجة في التحقيقات، إن "الشاذلي" قدم قبل وفاته شهادات إبراء الذمة المالية كشخصية عامة، وفُحصت من قبل، مضيفة أن أبناءها محمد ومنى ومعتز لا يشغلون مناصب حكومية، ولا يتعاملون من قريب أو بعيد مع المال العام.

"محمد يعمل مهندس حر، تخرج منذ 1990 من كلية هندسة جامعة القاهرة، و"معتز" يرأس تحرير جريدة الجماهير المستقلة، أما مني فهي خريجة الجامعة الأمريكية، وكانت تعمل من قبل في جامعة الدول العربية قبل استقالتها"، بحسب أقوال "الزوجة".

وأكدت أن كل ممتلكات الأسرة سواء كانت عقارات أو أموالاً لم يتم التحصل عليها من قبل الدولة أو جهازها الحكومي.

شقق وفيلات وأراض

ووفقًا لأقوال شهود، وتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، اتضح امتلاك ورثة الشاذلي عبر والدهم المتوفى، عقارات عبارة عن شقق وفيلات وأراض زراعية وفضاء في أكثر من منطقة، بقيمة لا تتناسب مع إقرار الذمة المالية لوالدهم.