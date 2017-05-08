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ماكرون: أوروبا والعالم ينظرون إلينا

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ماكرون: أوروبا والعالم ينظرون إلينا ماكرون: أوروبا والعالم ينظرون إلينا

مصراوي Masrawy

إيمانويل ماكرون

كتب - علاء المطيري:

قال إيمانويل ماكرون، المرشح الفائز في الانتخابات الفرنسية في أول خطاب بعد فوزه: "أوروبا والعالم ينظرون إلينا والجميع يريد منا أن ندافع عن روح الأنوار التي هددت من كل مكان. نحن ندافع عن الحريات وسنحمي التطلعات ونحمل الآمال. لعالم أكثر يقينا وللتضامن. عدالة أكثر وبيئة أفضل. نتطلع أن نكون

سأعمل على إعطاء كل شخص مكانه في العمل وإعادة بناء أوروبا وإعادة استتباب الأمن لكل الفرنسيين والمهمة التي تنتظرنا جسيمة، لقد فزنا بحق يحتم علينا. انتم اخترتم الجرأة، وسنواصل التحلي بهذه الجرأة، لأن أوروبا والعالم ينتظرون منا أن تكون فرنسا دومًا هي التي عرفوها.

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مصراوي Masrawy

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