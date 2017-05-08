ماكرون: ما فعلناه غير مسبوق

كتب - علاء المطيري:

قال إيمانويل ماكرون، المرشح الفائز فى الانتخابات الفرنسية في أول خطاب بعد فوزه: "أنتم فزتم وفرنسا فازت. ما فعلناه كان غير مسبوق وكل العالم قال لنا إنه هذا مستحيل، لكنهم لا يعرفون فرنسا. شكرًا لثقتكم".

وتابع: "ثقتكم تحتم علي ألا أخذلكم، وأن أكون على مستوى تطلعاتكم خلال السنوات الـ5 المقبلة. أعرف أن هناك اختلافات لكني أحترمها. وأود أن أقدم كلمة لمن صوتوا لمارين لوبان أنهم عبروا عن عدم رضا عن الفوضى وعن قناعات في بعض الأحيان، لكني سأبذل قصارى جهدي مستقبلا حتى لا يكون لديهم مبررًا للتصويت لصالح التطرف مستقبلاً".

"في ساحة اللوفر ابتهاج واحتفال وطاقة الشعب الفرنسي. في هذا المكان ينطلق منه تاريخ التاريخ في فرنسا. الثورة الفرنسية. الجرأة التي يملثها هذا المكان".