بالصور.. محافظ أسوان يحضر اليوم الثاني لقرعة إسكان الأوقاف

أسوان - إيهاب عمران:

فاجأ اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، المسئولين القائمين على تنفيذ إجراءات اليوم الثاني من القرعة العلنية لإسكان الأوقاف، بالحضور في المسرح الصيفي بكورنيش النيل، للاطمئنان على سير العمل وإجراءات القرعة التي انطلقت أمس، ولمدة 10 أيام، لتحديد الوحدات السكنية للمستحقين، بإجمالي 4920 وحدة سكنية موزعين على 205 عمارات بحي الصداقة الجديد.

وقدّم اللواء مجدي حجازي، التهنئة للمستحقين لهذه الوحدات السكنية، حيث جرى وضع آلية محكمة لضمان الشفافية والنزاهة في تخصيصها، مع مراعاة إجراء القرعة في الفترة المسائية تجنبًا لارتفاع درجة الحرارة.

وأشار المحافظ، إلى أنه عقب انتهاء فعاليات القرعة العلنية للمشروع، ستُسلم خطابات التخصيص للمستحقين، ليقوم المنتفع بتسليمها لفرع هيئة الأوقاف بأسوان.