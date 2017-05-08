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بمعرفة خبراء ومتخصصين.. دورات لتأهيل وتوعية العاملين بالوادي الجديد

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بمعرفة خبراء ومتخصصين.. دورات لتأهيل وتوعية العاملين بالوادي الجديد بمعرفة خبراء ومتخصصين.. دورات لتأهيل وتوعية العاملين بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تضمن اللقاء مناقشة آليات تنفيذ محاضرات لتوعية العاملين بالمحافظة، ودورات تأهيلية للوظائف العليا، بنظم الإدارة واللوائح والقوانين، وتنظيم العمل، وذلك بمعرفة خبراء ومتخصصين من الجهاز.

كما ناقش اللقاء، تنظيم الدرجات الخالية بالمحافظة، وتعديل مستويات بعض الوظائف، بما يخدم جهود التنمية خلال تلك الفترة، وشغل الوظائف بهدف تعظيم الاستفادة بالكوادر المتخصصة، ما يساهم في دفع عملية التنمية بالمحافظة.

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