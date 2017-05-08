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"أبوهاشم": لست في خصومة مع رئيس جامعة الأزهر.. وسأمضي في الطريق القانوني​

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"أبوهاشم": لست في خصومة مع رئيس جامعة الأزهر.. وسأمضي في الطريق القانوني​ "أبوهاشم": لست في خصومة مع رئيس جامعة الأزهر.. وسأمضي في الطريق القانوني​

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، الأحد، إنه لا توجد أي خصومة شخصية بينه وبين الدكتور محمد المحرصاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة الحالي، وهنأه اليوم بتوليه منصبه.

وكلف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الدكتور محمد المحرصاوي عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر خلفا للدكتور أحمد حسني.​

وأضاف أبوهاشم في تصريح لمصراوي، أنه مستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقه في تكليفه برئاسة جامعة الأزهر، بصفته أقدم النواب طبقا للقانون.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية غدا الاثنين أمام نادي أعضاء هيئة التدريس بمدينة نصر، ضد قرار تعيين محمد المحرصاوي رئيسا للجامعة.

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مصراوي Masrawy

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