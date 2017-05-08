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فيديو| خالد عيد ينفعل على الهواء: «والله ما هشتغل في التدريب تاني»

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فيديو| خالد عيد ينفعل على الهواء: «والله ما هشتغل في التدريب تاني» فيديو| خالد عيد ينفعل على الهواء: «والله ما هشتغل في التدريب تاني»

التحرير

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انفعل خالد عيد، المدير الفني لطنطا، على الهواء، متهمًا التحكيم بالتحامل على فريقه، خلال مباراة الإسماعيلي، اليوم الأحد، قائلًا «حرام تضيع مجهود فرقة بتكافح عشان تقعد في الدوري».

وتابع «عيد»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة « sports»: «أنا والله ما هشتغل في التدريب تاني».

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وخسر طنطا من ضيفه الإسماعيلي، بهدف دون رد، في المباراة التي دارت بينهما اليوم الأحد، على ملعب طنطا الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الممتاز. 

جاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء سددها اللاعب محمود متولي في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للمباراة.

 وبهذا الفوز رفع الدراويش رصيده إلى النقطة 40 ليصعد للمركز السابع، فيما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 25 في المركز الرابع عشر بالمسابقة.  

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التحرير

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