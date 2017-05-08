وليد عرفات ينفي إقالة الجهاز الفني لسموحة

التحرير

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قال وليد عرفات، أمين صندوق نادي سموحة، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه لا صحة لما تردد عن إقالة الجهاز الفنى لسموحة بقيادة مؤمن سليمان عقب الهزيمة من أسوان.

وأضاف عرفات: "كيف يتم إقالة الجهاز الفني اليوم، والفريق سيسافر بعد غد إلى زامبيا لخوض مباراة مع زيسكو يونايتد في افتتاح مباريات الفريق بدور المجموعات بالكونفيدرالية".

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واختتم أمين صندوق سموحة: "هناك تحفظ على الأداء وتراجع في النتائج، لكن لا يوجد قرار إقالة في الوقت الحالي".

يذكر أن سموحة خسر من أسوان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب أسوان، ببطولة الدوري العام.