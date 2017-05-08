صلاح يشارك في «إهانة» ميلان برباعية

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تغلب فريق روما على مضيفه فريق ميلان، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

افتتح دزيكو التسجيل لفريق روما في الدقيقة الـ8 من بداية المباراة، قبل أن يعود الدولي البوسني ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ28، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الضيوف بهدفين نظيفين.

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وفي شوط المباراة الثاني، قلص بازاليتيش النتيجة بتسجل هدف في الدقيقة الـ76 لأصحاب الأرض، وفي الدقيقة الـ78 سجل ستيفان الشعراوي ثالث أهداف الذئاب، قبل أن يضيف دي روسي الهدف الرابع في الدقيقة الـ87 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجه، يستعيد فريق روما وصافة الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة، بينما بقي ميلان في المركز الـ6 برصيد 59 نقطة.