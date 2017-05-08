بعد صعود نيوكاسل وبرايتون.. كيف يتأهل الفريق الثالث للبريميرليج؟

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انتهى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيونشيب"، وقد حصد فريق نيوكاسل لقب البطولة وتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، برفقة الوصيف فريق برايتون.

وتبقى فريق واحد سوف يتم تحديده عن طريق دورة مجمعة بين أربع فرق، أصحاب المراكز من الـ3 إلى الـ6، حيث يتأهل الأول والثاني تلقائيًا، بينما يتنافس أربع فرق على المقعد الثالث.

وتأهل إلى مجموعة الصعود فرق ريدينج وشيفيلد وينزداي وهدرسفيلد تاون وفولهام.

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حيث يلتقي فريقا ريدينج مع فولهام في مبارتين، بنظام الذهاب والعودة، كما يلتقي فريقا شيفيلد وينزداي وهدرسفيلد تاون، ويتواجه الفائزان في مباراة نهائية يتأهل الفائز بها إلى البريميرليج.

جدير بالذكر، أن فريق سندرلاند، هبط إلى دوري الدرجة الأولى، في حين تبقى فريقين أخرين من البريميرليج سوف يلحقونه في الهبوط.