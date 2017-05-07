أخبار عاجلة

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة -
عمارة: تقاعس التموين سبب انتشار حالات التسمم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير

بالصور- الطفلة جنا تفاجئ الجمهور وتودع الطفولة

Google+ Print
بالصور- الطفلة جنا تفاجئ الجمهور وتودع الطفولة بالصور- الطفلة جنا تفاجئ الجمهور وتودع الطفولة

تفاجأ الجمهور بأحدث ظهور للطفلة جنا عمرو، التي بدت وكأنها فتاة كبيرة ودعت الطفولة، التي عرفها الجمهور من خلالها في عدد كبير من الأعمال الفنية.
 
قدمت جنا العديد من الأعمال، منها فيلم "سامي أكسيد الكربون" مع الفنان هاني رمزي، فيلم "مستر آند مسز عويس" مع الفنان حمادة هلال، وفيلم "حصل خير" مع سعد الصغير.
 
كما قدمت برنامج "الليلة مع جنا " على قناة الحياة، واستضافت خلاله العديد من نجوم الفن وأيضا قدمت ثلاثة أعمال درامية، هي مسلسل "جنا في بلاد العجائب"، "الشوارع الخلفية"، "حاميها حراميها".
 
يُذكر أن جنا من مواليد عام 2005، اكتشفها المخرج أكرم فريد، بعدما شاهدها في أحد برامج الأطفال، وقدمها في فيلم "سامي أكسيد الكربون".
2017_5_7_15_3_37_73.jpg
2017_5_7_15_4_51_244.jpg
2017_5_7_15_4_55_73.jpg
2017_5_7_15_4_53_385.jpg
2017_5_7_15_4_57_213.jpg
2017_5_7_15_4_55_854.jpg
2017_5_7_15_5_0_869.jpg
2017_5_7_15_5_0_307.jpg
2017_5_7_15_4_59_494.jpg
2017_5_7_15_5_6_635.jpg
2017_5_7_15_5_6_88.jpg
2017_5_7_15_5_5_619.jpg
2017_5_7_15_5_11_41.jpg
 
 
 
المصدر : مصراوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع