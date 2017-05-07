بالصور- الطفلة جنا تفاجئ الجمهور وتودع الطفولة

شيماء مصطفى

تفاجأ الجمهور بأحدث ظهور للطفلة جنا عمرو، التي بدت وكأنها فتاة كبيرة ودعت الطفولة، التي عرفها الجمهور من خلالها في عدد كبير من الأعمال الفنية.

قدمت جنا العديد من الأعمال، منها فيلم "سامي أكسيد الكربون" مع الفنان هاني رمزي، فيلم "مستر آند مسز عويس" مع الفنان حمادة هلال، وفيلم "حصل خير" مع سعد الصغير.

كما قدمت برنامج "الليلة مع جنا " على قناة الحياة، واستضافت خلاله العديد من نجوم الفن وأيضا قدمت ثلاثة أعمال درامية، هي مسلسل "جنا في بلاد العجائب"، "الشوارع الخلفية"، "حاميها حراميها".

يُذكر أن جنا من مواليد عام 2005، اكتشفها المخرج أكرم فريد، بعدما شاهدها في أحد برامج الأطفال، وقدمها في فيلم "سامي أكسيد الكربون".

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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