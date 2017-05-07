فوائد مذهلة لقشر البطيخ سوف تتعرف عليها للمرة الأولى

شيماء مصطفى

البطيخ هذه الثمرة التي يفضلها غالبية الناس، وخاصة في فصل الصيف، لما يتمتع بخاصية روي العطش، ولكن تقتصر فوائد البطيخ على هذا وحسب، بل وأيضا يوفر الكثير من المعادن والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة والمواد المغذية، ويحسّن الصحة في نواح كثيرة، ففي الواقع، يطهّر البطيخ أيضا الجسم من السموم ويرطبه، ولكن الشيئ الذي يجهله معظمنا حول قشر البطيخ، ونحن نادرا ما نأكله، ونرميه بعيدا، حقائق وفوائد مذهلة لقشر البطيخ، حيث أن بعض المصادر والدراسات العلمية أثبتت أنه يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية،ومن هذه الفوائد على سبيل المثال لا الحصر:

فوائد قشر البطيخ

فائدة 1- العديد من الدراسات اثبتت أن قشر البطيخ يحتوي على الكثير من المواد المغذية، فيقال أنها تحتوي على الزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات B6، A و C. ، كما يحتوي على مضادات الأكسدة.

فائدة 2- قشرة البطيخ يعمل على تحسين الأداء الرياضي، فأكله التدريبات الخاصة بك يجعلك تشعر بالحيوية.

فائدة 3- الليكوبين يمنع السرطانات المتعلقة بعنق الرحم، والمريء، والقولون، والبنكرياس، وقشر البطيخ يحتوي على الليكوبين.

فائدة 4- قشرة البطيخ تحتوي على الألياف التي تمنع الإفراط في تناول الطعام، ويساعد على الهضم، كما أنه يساعد الجسم على التخلص من المياه الزائدة.

فائدة 5- أكل قشرة البطيخ يؤدي إلى تنظيم وضبط ضغط الدم، فأولئك الذين يعانون من إرتفاع ضغط الدم يمكنهم تجربة ذلك.

فائدة 6- يمكن الإستفادة من قشر البطيخ بأنه في منع بعض الإلتهابات البولية، بل هو أيضا جيد جداَ من أجل عمل وظائف الكلى بالشكل المثالي .

فائدة 7- قشر البطيخ يقوي الرغبة الجنسية ، ذلك أنه يحتوي على سيترولين وهي مادة تستخدم في العقاقير التي تعزز الرغبة الجنسية.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads