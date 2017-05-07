أخبار عاجلة

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة -
عمارة: تقاعس التموين سبب انتشار حالات التسمم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

مفاجأة حول قصة شراء الأهالي لرمالا تخرج منها روائح عطرة.. وسعر الجرام يصل إلى 100 جنيه.. صور

Google+ Print
مفاجأة حول قصة شراء الأهالي لرمالا تخرج منها روائح عطرة.. وسعر الجرام يصل إلى 100 جنيه.. صور مفاجأة حول قصة شراء الأهالي لرمالا تخرج منها روائح عطرة.. وسعر الجرام يصل إلى 100 جنيه.. صور

رمال في منطقة سكنية بمدينة العاشر من رمضان في شمال ، فاحت منها رائحة مسك وعنبر، وعلى الفور أقل العديد من المواطنين عليها، وقاموا بشراء الجرام بحوالي 100 جنيه بهدف العلاج والتبرك بها، إلى أن كانت الصدمة الكبرى لهم في النهاية عندما علموا بالحقيقة.

فقد فوجئ العديد من المواطنين الذين يقيموا في منطقة العاشر من رمضان بانبعاث رائحة ذكية تشبه رائحة المسك والعنبر في منطقتهم، وعند معاينتهم وجدوا أن الرمال الموجودة في الشوارع المحيطة هي التي تنتشر بها الرائحة، وبسرعة هائلة قاموا بتعبئة تلك الرمال بحجة استخدامها في التداوي والعلاج ونتيجة الأقبال عليها تم بيع الجرام بنحو 100 جنيه.

وبعد عدة أيام ازداد عدد الراغبين في شراء تلك الرمال، وأشيع العديد من الدجالين أن رمال هذه الأرض مباركة مما دفع الأهالي إلى الإسراع لشراء تلك الرمال، إلى أن وصلت أخبار تلك الرمال إلى المسؤولين فقاموا على الفور بمعاينة الأرض، والبحث عن السبب من وراء خروج تلك الروائح من الرمال، وكانت نتيجة التحريات والبحث أن أحد المصانع المنتجة للصابون في هذه المنطقة تقوم بإلقاء مخلفاتها بها.

وقال نائب رئيس الجهاز أحمد عبد المولى أن هذه المخلفات تتضمن زيوت طيارة وعطور تستخدم في صنع الصابون، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صاحب المصنع، إلا أن العديد من أهالي المنطقة ما لا يزالوا غير مصدقين لنتائج التحريات ويقوموا بجمع ما يستطيعون حمله من هذه الرمال .

رمال في العاشر من رمضان
رمال في العاشر من رمضان

 

رمال في العاشر من رمضان
رمال في العاشر من رمضان
رمال في العاشر من رمضان
رمال في العاشر من رمضان
مصريون يقومون بالحصول على الرمال ذات الرائحة الطيبة
مصريون يقومون بالحصول على الرمال ذات الرائحة الطيبة

 

 

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة

الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة

«مصري» وحارس «الهضبة والكينج» سابقًا.. معلومات لا تعرفها عن «مارد» ميريام فارس

«مصري» وحارس «الهضبة والكينج» سابقًا.. معلومات لا تعرفها عن «مارد» ميريام فارس

عضو «الشورى البحريني»: لن تكون للأمة العربية قائمة بدون مصر

عضو «الشورى البحريني»: لن تكون للأمة العربية قائمة بدون مصر