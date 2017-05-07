ضحية غسيل المواعين بالشرقية، زوج يقوم بشنق زوجته بسبب الخلافات العائلية

شيماء مصطفى

وتتوالي الأحداث خلال الفترة الحالية، شنق احدي الفتيات على يد زوجها بمحافظة الشرقية ومطالبة الشرطة بتشريح الجثة قبل دفنها لمعرفة الجاني، وأكدت والدة المجني عليها بأن بنتها قد تعرضت للضرب العديد من المرات من زوجها، وذلك بعد الولادة مباشرةً لأنها قامت بإنجاب بنت، وأضافت والده المجني عليها بأنها رجعت بها إلى بيتها وقامت بتحرير محضر ضد زوجها، ثم عاد وطلب الصلح بعد ذلك هو وأقاربه، وابنتي هي من طلبت الموافقة على الصلح.

وتضيف والده المجني عليها بان ابنتها كانت فى السنة الجامعية الأخيرة، ولكن حماتها ترفض أن تذهب أماني إلى الجامعة وكانت دائماً ما تقف ضدها، وتم التشاجر معها أكثر من مرة وقام زوجها بضربها كثيراً وأخر مره قام بشنقها، وتم العثور على أحد الأحبال الرفيعة بالإضافة إلى ملاية سرير فى سبت الغسيل بشقتها.

ضحية غسيل المواعين بالشرقية

قام زوج شقيقة المجني عليها وإبن خالتها بإخطار مركز الشرطة التابع للقرية، بأن أماني فوزي يوسف رجب تبلغ من العمر 21 سنة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، بقيام زوجها بشنقها بسبب عده خلافات عائلية، وتم تحرير المحضر والواقعة برقم 4296 لعام 2017 بمركز شرطة بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية.

وقامت الشرطة تحت إشراف العقيد محمود جمال والرائد أحمد متولي بالتحفظ على الزوج لحين البت فى الأمر بشكل نهائي، وقام جمال اللبان وكيل النائب العام بمعاينة الموقع، ووجدوا أنها مصابه بكدمه فى جانبها الأيسر من الوجه، وأضاف زوج المجني عليها بأنها قامت بالانتحار شنقاً بملاية السرير، وهذا يدل على وجود شبهة فى اتهامه له لأن الشنق ليس بملاية السرير إطلاقاً، وطالبت النيابة سرعة تشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة، وتم حبس الزوج على ذمة التحقيقات لمده أربع أيام ويراعي التجديد فى الميعاد.

وأفاد مصدر أمني بان أثار الخنق على المجني عليها حول عنقها، تدل على عدم انتحار، وتم شنقها بالفعل من الخلف وهي جالسة، والدليل بأن هناك علامات حول عنقها من أظافرها كادت أن تنقذ نفسها ولكنها لم تستطيع، وتم العثور على خيط رفيع وهو الدليل الأخر لمرتكب الجريمة.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads