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عاجل “بالمستند”.. استقالة جماعية من البرلمان المصري لبعض النواب ويؤكدون لن نرجع عن الاستقالة “نقعد في بيوتنا أحسن”

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عاجل “بالمستند”.. استقالة جماعية من البرلمان المصري لبعض النواب ويؤكدون لن نرجع عن الاستقالة “نقعد في بيوتنا أحسن” عاجل “بالمستند”.. استقالة جماعية من البرلمان المصري لبعض النواب ويؤكدون لن نرجع عن الاستقالة “نقعد في بيوتنا أحسن”

في واقعة هي الأولى من نوعها، قام عدد من نواب مجلس الشعب المصري بتقديم استقالة جماعية من البرلماب، وأكد أحد النواب المستقيلين قائلاً “نقعد في بيوتنا أحسن”، لأن ما يحدث من الجهات التنفيذية أوصلنا لطريق غير مسدود.

وجاءت الإستقالة من أربع نواب عن محافظة جنوب سيناء، وذكروا في أسباب الاستقالة، أنهم يعانون من حرج شديد أمام أبناء دوائرنا الذين انتخبونا، نظراً لأننا لم نستطع حتى الآن في تلبية أي مطالب لهم.

وقاموا بتقديم الاستقالة اليوم لعلي عبد العال رئيس مجلس النواب، وكان نفس النواب الذين تقدموا باستقالتهم اليوم قدموا مذكرة لرئيس المجلس بيشتكون فيها من عدم تعاون الأجهزة الأمنية، وهؤلاء النواب هم: غريب أحمد حسان، نور سلامة العمادى، عطية موسى جبلى، سارة صالح عبدالمطلب.

 

المصدر : مصرفايف

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