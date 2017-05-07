محافظ القليوبية يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان

القليوبية - أسامة علاء الدين:

التقى اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وممدوح شعبان مدير الجمعية، لاستعراض تفعيل التعاون بين المحافظة والجمعية، لا سيما وأن الأخيرة لها العديد من الأنشطة الخدمية.

وناقش "عشماوي"، خلال اللقاء، سبل تطوير القرى الأكثر احتياجًا والانتهاء من إعادة أعمار 100 منزل ريفي بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وكذلك إنشاء مستشفى تخصصي للعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، وكذلك تقديم العلاج لجميع حالات القلب الرمد- الأطراف الصناعية بالمجان.

كما جرى الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين في غضون الأيام القادمة، ويأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية للمحافظة.