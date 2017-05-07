أخبار عاجلة

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة -
عمارة: تقاعس التموين سبب انتشار حالات التسمم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان

Google+ Print
محافظ القليوبية يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان محافظ القليوبية يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان

مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورم

القليوبية - أسامة علاء الدين:

التقى اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وممدوح شعبان مدير الجمعية، لاستعراض تفعيل التعاون بين المحافظة والجمعية، لا سيما وأن الأخيرة لها العديد من الأنشطة الخدمية.

وناقش "عشماوي"، خلال اللقاء، سبل تطوير القرى الأكثر احتياجًا والانتهاء من إعادة أعمار 100 منزل ريفي بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وكذلك إنشاء مستشفى تخصصي للعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، وكذلك تقديم العلاج لجميع حالات القلب الرمد- الأطراف الصناعية بالمجان.

كما جرى الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين في غضون الأيام القادمة، ويأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية للمحافظة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد

دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد

استمرار حبس 10 من أعضاء "أولتراس أهلاوي" 15 يوما بعد رفض استئنافهم

استمرار حبس 10 من أعضاء "أولتراس أهلاوي" 15 يوما بعد رفض استئنافهم

ورثة كمال الشاذلي يسددون 32 مليون جنيه لإنهاء اتهامهم بالكسب غير المشروع

ورثة كمال الشاذلي يسددون 32 مليون جنيه لإنهاء اتهامهم بالكسب غير المشروع

قالوا عن فوز ماكرون برئاسة فرنسا

قالوا عن فوز ماكرون برئاسة فرنسا