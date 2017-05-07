بالصور .. محافظ القليوبية يكرم سائقًا أنقذ محطة بنزين في القناطر الخيرية من الحريق

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كرم اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، السائق "أحمد زكى السيد"، عامل بشركة مصر للبترول، على شجاعته التي أنقذت محطة بنزين، بقرية البرادعة، من الحريق، وذلك عندما قاد سيارته المحملة بالمواد البترولية وهي مشتعلة، مبتعدًا بها عن المحطة، لينقذ أرواح المواطنين بالقرية من كارثة محققة.

وأعرب، عشماوي عن خالص إعجابه وتقديره لشجاعة السائق، وقدّم له شهادة تقدير ومكافأة مالية.