السيطرة على حريق هائل بجوار مدرسة في قليوب

القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت، قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، على حريق هائل، بجوار مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي، بقليوب، وذلك بمنزل محاط بالأشجار على مساحة ٧ قراريط.

تحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان، اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد عماد عياد، مدير الحماية، بنشوب حريق هائل بجوار مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي، بمنزل محاط بالأشجار على مساحة ٧ قراريط.

جرى الدفع بعددٍ من سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق.