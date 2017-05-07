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إيران: خطوات جديدة لإرسال الحجاج الإيرانيين

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إيران: خطوات جديدة لإرسال الحجاج الإيرانيين إيران: خطوات جديدة لإرسال الحجاج الإيرانيين

مصراوي Masrawy

المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين مح

طهران - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إيجئي، اليوم الأحد، إن إيران اتخذت إجراءات جديدة في سياق إرسال الزوار الإيرانيين إلى الحج هذا العام.

وشدد محسني إيجئي، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) - على أن النيابة العامة تتابع وبالتعاون مع وزارة الخارجية الإيرانية ملف العائلات التي لقت مصرعها جراء حادثة الرافعة في مني عام 2015.

وفي سياق آخر ، قال إيجني إن السلطة القضائية اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه حادث انفجار منجم ازادشهر للفحم الحجري بمحافظة كلستان، موضحا أنه فور وقوع الانفجار توجه كل من النائب العام في مدينة ازادشهر والنائب العام ورئيس مكتب القضاء في محافظة كلستان الي الموقع.

وأضاف أن دائرة الطب العدلي سارعت كذلك لتوفير كافة الآليات والأجهزة لتقديم أفضل الخدمات وفي أسرع وقت بشأن القتلى، كما أرسلت مؤسسة التفتيش العام فريقا خاصا إلى منطقة الانفجار لمباشرة الإجراءات والتحقيقات.

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