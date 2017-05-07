مواطنة للسيسي: «ببيع هدومي عشان عيالي ياكلوا»

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قالت متصلة تُدعى أم جنى، من الإسكندرية، إنها متزوجة ولديها طفلين وزوجها معاق يحصل على معاش التضامن 450 جنيهًا، معقبة: "ادفع منها إيجار ولا أكل ولا شرب ولا أربي عيالي".

وأضافت أم جنى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام جرايد" عبر فضائية "العاصمة"، "داخل علينا رمضان ومش لاقية أكل ولا لبس لعيالي، وأنا ببيع هدومي علشان عيالي ياكلوا".

وتابعت :"أنا عندي 30 سنة وجسمي حلو بس مش عايزة أعمل حاجه تغضب ربنا، وبناشد الرئيس السيسي هو بيقعد مع الدكاترة والصيادلة ويعرف مشاكلهم، إحنا جهلة ولازم يقعد معانا، ويشوف مشاكلنا".