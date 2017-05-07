فيديو| والدة ضحية الدهس بالتجمع: «الدنيا مش حلوة ياريس»

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ناشدت جيهان عبدالعال، والدة آية يسري 24 عامًا، ضحية واقعة الدهس بالتجمع الخامس، الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لمساعدتها ، قائلة: "آية بنتك وريني هتعمل إيه".

وأضافت جيهان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، "بنتي نزلت شغلها الصبح في محل ملابس بالتجمع، الميكروباص دهسها قدام البيت، لقيت بنتي هدومها متقطعة وشعرها منكوش ومتبهدلة".

وتابعت: "سرقوا الفيزا والموبايل وهي تحت قضبان العجل، قالولها هاتي نكلم حد من أهلك وسرقوها، وأول كلمة بنتي قالتها لما فاقت واستريني ووديني مستشفى النخيل".

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واستكملت: "الدكتور قالي بنتك مش هتمشي على رجلها، وهيبقى عندها تبول لا إرادي"، وخاطبت السيسي: "أنت بتقول إن كل الشباب ولادك، بس أنت معين حكومة بتقول الدنيا حلوة وزي الفل والوضع عكس كده".