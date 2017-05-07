فيديو| برلماني: «العلاوة متجيبش كيلو لحمة»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء الأحد، إنه مع صرف العلاوة لكل العاملين في الدولة خلال شهر مايو، مستكملًا: «الحد الأدنى للعلاوة 62 جنيهًا، والأقصى 120 جنيهًا، يعني مش هتجيب كيلو لحمة والله».

أضاف عيسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»: «هناك فئات مستثناة، والدستور لم يستثن أحدًا، وساوى بين كل طوائف الشعب، لو هنشيل المادة الخامسة تبقى تتشال من على الكل، لكن ناس وناس يبقى مفيش مساواة ونبقى في ظلم».

شاهد أيضا

ووافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على إعادة المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.