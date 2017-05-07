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فيديو| برلماني: «العلاوة متجيبش كيلو لحمة»

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فيديو| برلماني: «العلاوة متجيبش كيلو لحمة» فيديو| برلماني: «العلاوة متجيبش كيلو لحمة»

التحرير

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قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء الأحد، إنه مع صرف العلاوة لكل العاملين في الدولة خلال شهر مايو، مستكملًا: «الحد الأدنى للعلاوة 62 جنيهًا، والأقصى 120 جنيهًا، يعني مش هتجيب كيلو لحمة والله».

أضاف عيسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»: «هناك فئات مستثناة، والدستور لم يستثن أحدًا، وساوى بين كل طوائف الشعب، لو هنشيل المادة الخامسة تبقى تتشال من على الكل، لكن ناس وناس يبقى مفيش مساواة ونبقى في ظلم».

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ووافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على إعادة المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

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التحرير

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