«فودة» عن استقالة نواب جنوب سيناء: «معرفش عنها حاجة»

التحرير

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قال غريب حسان، عضو مجلس النواب عن دائرة طور سيناء، إنه تقدم باستقالة مسببة من المجلس هو وزملائه النواب الثلاث عن جنوب سيناء حتى لا يكونوا "كذابين أمام المواطنين"، بحسب قوله.

أضاف "حسان"، في تصريح لـ"التحرير"، أنه يشعر بالحرج وزملائه أمام المواطنين لعدم تلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن هناك أسباب دفعتهم لتقديم الاستقالة المسببة الجماعية، أهمها شهادة إثبات عدم الحصول على جنسية أخرى من أجل الحصول على أرض أو شقة وهذه الشهادة أعاقت عددا كبيرا من المواطنين في الحصول على حقوقهم.

وأوضح أنه من ضمن الأسباب أن هناك إلغاء تعيينات لمسابقات تمت على أرض المحافظة منها مسابقة التربية والتعليم والتنظيم والإدارة، بعد أن قدم الشباب مصوغات التعيين واختيار من له أحقية، فضلا عن أن مقدم الإسكان الاجتماعي الذي يدفعه المواطنون كبير حيث يبلغ 20 ألف جنيه وهناك مواطنين لا يستطيعون دفع هذا المبلغ.

من جانبه، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن علاقته بالنواب "ممتازة"، ويتم تلبية جميع متطلبات المواطنين المقدمة منهم، وفقا للضوابط والشروط المحددة.

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وأضاف المحافظ، لـ"التحرير"، أنه لا يعرف شيئا عن الاستقالة وأنه سيلتقي النواب، غدا الإثنين، موضحا أن قرارات ثبوت الجنسية وإلغاء التعيينات قرارات صادرة من الجهاز الوطني لتنمية سيناء ومجلس الوزراء والمحافظة لا دخل لها بهذا القرار.

وتابع: "أما فيما يخص الإسكان فهناك برتوكول بين وزارة الإسكان والمحافظة من أجل شراء وحدات إسكان اجتماعي، ولذا تم الاتفاق على المقدم المقترح حتى تستطيع المحافظة شراء الوحدات وسداد أقساط البنك".