الحسيني: «وزيرة الاستثمار عايزة تبقى رئيسة الحكومة.. وإسماعيل مش عارف حاجة»

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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الحكومة بها الكثير من المشاكل بسبب الخلاف على قانون الاستثمار، متابعًا: "5 وزراء بيتخانقوا على وزارة واحدة".

وأضاف الحسيني، خلال برنامج "بتوقيت القاهرة"، المذاع على قناة "أون" :"الموضوع بالنسبالي كوميديا سودا، يعني زي الأفلام كده، ورئيس الحكومة، شريف إسماعيل، مش عارف يعمل حاجة".

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وتابع:"على عيني وراسي أن سحر نصر، وزيرة الاستثمار، عايزة تبقى رئيسة الحكومة، دي حاجة حلوة وهنفرح لما تبقى رئيسة الوزراء واحدة ست، بس مش بالشكل ده، مينفعش الخناق يبقى في الحكومة".