أخبار عاجلة

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة -
عمارة: تقاعس التموين سبب انتشار حالات التسمم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ترامب: ماكرون حقق فوزًا كبيرًا

Google+ Print
ترامب: ماكرون حقق فوزًا كبيرًا ترامب: ماكرون حقق فوزًا كبيرًا

مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي دونالد

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع للعمل مع إيمانويل ماكرون، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الأحد، على منافسته مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف.

جاء ذلك في تدوينة على "تويتر" قال فيها: "أهنأ رئيس فرنسا القادم، مضيفًا: "ماكرون حقق فوزًا كبيرًا".

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون الرسمي الفرنسي فوز ماكرون بنسبة 65 % بينما حصلت منافسته مارين لوبان على 35 % من الأصوات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يشرك مصر في تنفيذ «صفقة القرن»

ترامب يشرك مصر في تنفيذ «صفقة القرن»

ترامب: ماكرون حقق فوزًا كبيرًا

ترامب: ماكرون حقق فوزًا كبيرًا

التحقيق مع مقدم برامج سخر من ترامب والمثليين

التحقيق مع مقدم برامج سخر من ترامب والمثليين

بالفيديو- رقصة ميلانيا ترامب تحصد مليوني مشاهدة في 5 ساعات

بالفيديو- رقصة ميلانيا ترامب تحصد مليوني مشاهدة في 5 ساعات