ترامب: ماكرون حقق فوزًا كبيرًا

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع للعمل مع إيمانويل ماكرون، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الأحد، على منافسته مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف.

جاء ذلك في تدوينة على "تويتر" قال فيها: "أهنأ رئيس فرنسا القادم، مضيفًا: "ماكرون حقق فوزًا كبيرًا".

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون الرسمي الفرنسي فوز ماكرون بنسبة 65 % بينما حصلت منافسته مارين لوبان على 35 % من الأصوات.