ماكرون: فرنسا ستكون موجودة من أجل السلام في العالم

كتب - علاء المطيري:

وجه إيمانويل ماكرون، مرشح الوسط، الذي أظهرت النتائج الأولية فوزه في الانتخابات الرئاسية، رسالة إلى كل دول العالم قال فيها إن فرنسا ستكون موجودة من أجل السلام في العالم، وستكون في الصف الأول لمواجهة الإرهاب في أرضها وفي الخارج في إطار التعاون الدولي.

وتابع: "نحن نفتح صفحة جديدة في التاريخ هذا اليوم، وسنواصل التعددية والديمقراطية التي ستكون هدفنا منذ اليوم الأول، وسأكون مؤكدًا على احترام جميع الثقافات".

وتقدم بالتحية للرئيس المنتهية ولايته فرانسوا أولاند، وطالب الفرنسيين أن يجتمعوا لمواجهة التحديات الكبرى التي تنتظر فرنسا.

جاء ذلك في خطاب النصر الأول الذي ألقاه بمقر حملته الانتخابية في باريس، بعدما أظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون الرسمي الفرنسي فوزه بنسبة 65 % بينما حصلت منافسته مارين لوبان على 35 % من الأصوات.