ماكرون: سأواجه جميع أنواع العنصرية في فرنسا

كتب - علاء المطيري:

قال إيمانويل ماكرون، مرشح الوسط، إن انتخاب الفرنسيين له مسؤولية كبيرة، مؤكدًا أنه سيخدم كل مواطني فرنسا أيًا كانت اختياراتهم في مراكز الاقتراع.

وتابع، خلال خطاب النصر الذي ألقاه بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية،: "لم أستخدم الأشياء التي لعب بها البعض والآن أخص بالذكر مارين لوبان، وأحترم الاختلاف، وقد رأيت الغضب والشكوك في وجوه عدد كبير من المواطنين الفرنسيين"

وأكد أنه سيواجه جميع أنواع العنصرية لضمان وحدة فرنسا التي أوضح أنها وريثة رسالة وتاريخ إنساني كبير يجب نقله إلى المستقبل.

وأوضح أنه سيدافع عن فرنسا أوروبا، مشيرًا إلى أن فرنسا وأوروبا لهما مصير مشترك، مضيفًا بالقول "سأعمل على تقوية الروابط مع أوروبا".