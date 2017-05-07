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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 8/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 8/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الإثنين 8/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: قد يكون حديث عن عقد إمّا يُوقع أو يُفسخ وتطرأ تغييرات تناسبك ربما وتجعلك تتبنّى وجهة نظر جديدة

عاطفياً: كثرة طلبات الشريك تدفعك إلى رفض هذا الواقع، وخصوصاً أن الأمور بلغت حداً لا يمكن السكوت عنه

صحياً: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحياً

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

 

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