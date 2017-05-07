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حظك اليوم برج الميزان الإثنين 8/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الإثنين 8/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الإثنين 8/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: الظروف مناسبة تماماً لمواهبك وتطلّعاتك، وتبقى الأجواء صافية جداً ويكون الدعم كبيراً لتحقيق الإنجازات

عاطفياً: إذا اتخذت قراراً مؤلماً تكتشف أن حياتك ستصبح أفضل من بعده وتقرّر الخروج من قمقمك وتلبية دعوات كثيرة تتلقاها

صحياً: بين أن تتقاعس عن ممارسة الرياضة والاكتفاء بالأكل والنوم، أعتقد أن النتائج لكن تكون إيجابية

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

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