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حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 8/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 8/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 8/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: تعمل على مشروع جديد وتحاول أن تكون متحفظاً في خططك لتتجنب المغرضين

عاطفياً: تخطط لقضاء أمسية رومانسية برفقة الحبيب تقوي العلاقة بينكما وتؤجج المشاعر

صحياً: الفترة الصباحية التي تخصصها لممارسة الرياضة تكون مناسبة ومفيدة على المدى المنظور

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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