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حظك اليوم برج الحمل الإثنين 8/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الإثنين 8/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الإثنين 8/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: تتحسن الأحوال ويكون الجو غير مقلق وتتخلص من التوتّر والانفعالات والتشنجات

عاطفياً: قد تعيش مشاكسة ما أو تعالج خطأً مفاجئاً أو تواجه ببعض الأخبار المربكة عاطفياً

صحياً: تستعين بخبرة أحد المقربين منك في كيفية القيام بالتمارين الرياضية المناسبة لآلام الظهر

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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