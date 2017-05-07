رئيس المجلس الأوروبي عن فوز ماكرون: الفرنسيون اختاروا الحرية

القاهرة - مصراوى:

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إنه هنأ إيمانويل ماكرون، مرشح الوسط على فوزه في الانتخابات الرئاسية، وفقًا للنتائج الأولية.

وكتب توسك على "تويتر": "أهنأ الشعب الفرنسي لاختياره الحرية والمساواة في مواجهة الطغيان والزيف".

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون الرسمي في فرنسا فوز إيمانويل ماكرون بنسبة 65 % بينما لم تحصل مارين لوبان سوى على 35.9 % من الأصوات.