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بالصور- "الأعلى للثقافة" ينظم ندوة حول دور الإعلام في مواجهة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

الأعلى للثقافة ينظم ندوة حول دور الإعلام في مواجهة الإرهاب (3)الأعلى للثقافة ينظم ندوة حول دور الإعلام في مواجهة الإرهاب (3)

الأعلى للثقافة ينظم ندوة حول دور الإعلام في مواجهة الإرهابالأعلى للثقافة ينظم ندوة حول دور الإعلام في مواجهة الإرهاب

الأعلى للثقافة ينظم ندوة حول دور الإعلام في مواجهة الإرهاب (1)الأعلى للثقافة ينظم ندوة حول دور الإعلام في مواجهة الإرهاب (1)

الأعلى للثقافة ينظم ندوة حول دور الإعلام في مواجهة الإرهاب (4)الأعلى للثقافة ينظم ندوة حول دور الإعلام في مواجهة الإرهاب (4)

كتبت- نسمة فرج:

نظم المجلس الأعلى للثقافة، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "دور الصحافة والإعلام في تنمية الوعي بالثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب".
وشارك في الندوة الدكتور حسن عماد مكاوي، مقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالقرية الذكية، والكاتب الكبير يوسف القعيد عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالله زلطة أستاذ الإعلام بآداب بنها.
وقال يوسف القعيد، إن أزمة الشخصية المصرية هي غياب الوعي بكثير من شؤون الحياة، مضيفًا "ليس فقط المواطن العادي ينقصه الوعي وإنما النخبة أيضًا التي تقدم في أحيانًا كثيرة تقدم معلومات غير دقيقة".

وأضاف أن من أسباب غياب الوعي هو انتشار الأمية قائلًا: "لا أشعر بالأمل في هذه الأيام وخاصة أن ليس هناك أي أرقام دقيقة عن الأميين في بلدنا".
وأشار القعيد إلى هناك عدد من القنوات الإخوانية تبث حتى الآن وهناك من يستمع لهم، موضحًا أنه لو كان هناك وعي لم كانت هناك عقول تستمع لهم.

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مصراوي Masrawy

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