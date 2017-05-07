هولاند: هنأت ماكرون بالفوز وتمنيت له النجاح

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا هولاند إنه تحدث إلى إيمانويل ماكرون، مرشح الوسط الذي فاز في الانتخابات الرئاسية، وفقًا للنتائج الأولية.

وتابع في تدوينة على "تويتر": "تقدمت له بخالص التهاني وتمنيت له النجاح من أجل فرنسا".

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون الرسمي في فرنسا فوز إيمانويل ماكرون بنسبة 65 % بينما لم تحصل مارين لوبان سوى على 35.9 % من الأصوات.