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تبادل إطلاق النار بين الشرطة وخارجين عن القانون بأكتوبر

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تبادل إطلاق النار بين الشرطة وخارجين عن القانون بأكتوبر تبادل إطلاق النار بين الشرطة وخارجين عن القانون بأكتوبر

مصراوي Masrawy

إطلاق النار بين الشرطة وخارجين عن القانون - ارشيفي

كتب - محمد شعبان:

شهدت المنطقة الصحراوية بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، اليوم الأحد، تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وخارجين عن القانون.

وقال مصدر أمني بقطاع أكتوبر، رفض ذكر اسمه، إن مأمورية داهمت إحدى أوكار تجارة المخدرات بدائرة قسم ثالث أكتوبر.

وأضاف المصدر، أنه فور وصول القوات، بادر مجهولون بإطلاق الرصاص، فبادلتهم الشرطة إطلاق الأعيرة النارية، لافتا بأنه تم السيطرة على الموقف، وضبط بعضهم، رافضا الإفصاح عن العدد والمضبوطات.

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