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نصار: موارد جامعة القاهرة تزداد 240 مليون جنيه كل 3 أشهر

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نصار: موارد جامعة القاهرة تزداد 240 مليون جنيه كل 3 أشهر نصار: موارد جامعة القاهرة تزداد 240 مليون جنيه كل 3 أشهر

التحرير

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قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، مساء الأحد، إن موارد الجامعة تزداد 240 مليون جنيه كل 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الإصلاح المالي والإداري أصبح لا يحتاج وجوده في المنصب.

أضاف نصار، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن «الإصلاح يجد من يناصره، وأكثر اللقطات سعادة له أن من وقفوا ضده في البداية يطلبون منه أن يستمر في منصبه لفترة جديدة».

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ونوه بأن «البيروقراطية المصرية كسرته في عدد من الملفات»، مؤكدًا أنها تُضيع على الكثير من الفرص.

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التحرير

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