لهذا السبب طالبت «الرقابة المالية» بإزالة إعلان «طلعت حرب راجع»

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كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مساء الأحد، حقيقة الحملات الإعلانية في الطرق، والتي تحمل شعار «طلعت حرب راجع»، والتي أُشيع أنها تعود بفائدة 26%، موضحًا أنها بمثابة إعلان يعبر عن صندوق استثمار عقاري، لافتًا إلى أن «هذا العائد مستهدف ولكنه غير مضمون».

أضاف سامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن «الصندوق قام بالاتفاق مع بنك مصر بأن يذهب المواطنين في تقديم الوثائق من خلال بنك مصر، وهذه هي مسئئولية البنك فقط»، مشيرًا إلى أن الشركة المتعاقدة مع البنك ليست سعودية كما يقال، بل هي شركة مساهمة مصرية.

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أوضح سامي، أن الرقابة «طالبت من الشركة المعلنة بإزالة هذا الإعلان من الطرق، لأنها لم تقم بتنظيم وتوضيح الإعلان بطريقة سليمة، مشيرًا إلى أن «الإعلان غير موفق لأنه لم يُشير إلى صندوق استثمار عقاري، ما كان ينبغي الاقتطاع دون شرح تفاصيل الإعلان».