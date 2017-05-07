فيديو| فرج عامر: انتخابات الأندية تبدأ نوفمبر.. وتنتهي في يناير

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قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، إن قانون الرياضة تم إقراره في البرلمان بالإجماع، مشيرًا إلى أنها خطوة موفقة، وستمثل نقلة كبيرة.

وأضاف «عامر» خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم الأحد، ببرنامج «مسا مصر» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة «راديو مصر»، أن قانون الرياضة الجديد يتميز بمنحه حرية للرياضة والرياضيين، موضحًا أن القانون سيتم تحويله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

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وتابع، أن انتخابات الأندية والهيئات الرياضية ستبدأ في نوفمبر المقبل، على أن تكون آخر انتخابات بها في 31 يناير 2018.