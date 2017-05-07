ميركل: فوز ماكرون برئاسة فرنسا انتصار لأوروبا الموحدة

كتب - علاء المطيري:

قالت المشتشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن فوز إيمانويل ماكرون، مرشح الوسط الفرنسي المستقل، في الانتخابات الفرنسية يمثل انتصارًا لأوروبا الموحدة.

ورحبت ميركل بفوز ماكرون، مشيرة إلى أنها انتصار للعلاقات الألمانية الفرنسية.

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون الرسمي في فرنسا فوز إيمانويل ماكرون بنسبة 65 % بينما لم تحصل مارين لوبان سوى على 35.9 % من الأصوات.