وزير الصحة: اعتماد "طوارئ كفر سعد" في برنامج الزمالة المصرية

دمياط – محمد إبراهيم:

وافق الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، علي طلب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، باعتماد مستشفى طوارئ كفر سعد، الذي تفقده اليوم الأحد، ببرنامج شهادة الزمالة المصرية، ليصبح المستشفى الثالث بالمحافظة المعتمد بعد التخصصي والعام، ومن المقرر اعتماد الزمالة فور الافتتاح رسميًّا.

ويهدف برنامج الزمالة، إلى توفير كادر من الأطباء من جميع مستشفيات الجمهورية في جميع التخصصات التي تطلبها طبيعة عمل المستشفى للتسجيل للحصول على شهادة الزمالة المصرية من خلال مستشفى طوارئ كفر سعد.

كان وزير الصحة، تفقد أقسام المستشفى، من غرف العمليات وغرف العناية المركزة، وأبدى بعض الملاحظات التي وجه بتلافيها، كما أشاد بقسم العظام وبالأجهزة الحديثة الموجودة، وشدد على وكيل وزارة الصحة بدمياط بضرورة تواجد أطباء الطوارئ على مدار 24 ساعة من خلال إقامة دائمة أو عمل ورديات في جميع التخصصات.

كما شدد "عماد"، على أهمية تدريب الكوادر الطبية وفريق التمريض بالمستشفى ليتواكب مع الأجهزة الطبية الحديثة الموجودة بالمستشفى، ووافق على توفير جهاز الأشعة المقطعية ووعد بتركيبه خلال أسبوعين.