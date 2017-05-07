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وكيل "تعليم دمياط": وجهت بتوفير الهدوء للطلاب داخل لجان الامتحانات

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وكيل "تعليم دمياط": وجهت بتوفير الهدوء للطلاب داخل لجان الامتحانات وكيل "تعليم دمياط": وجهت بتوفير الهدوء للطلاب داخل لجان الامتحانات

مصراوي Masrawy

السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

قال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، إن لجان الإدارات العشر في حالة انعقاد دائم للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أنه يتابع بنفسه من خلال الجولات التفقدية مدى توفر المناخ المناسب للطلاب أثناء الامتحانات.

وأوضح سويلم، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه وجه بتوفير الهدوء داخل اللجان لتحقيق الراحة النفسية للطلاب، مضيفًا أن غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لم ترصد أي مخالفات خلال اليوم الثاني لامتحانات النقل، محذرًا كل من يسهل عمليات الغش بالتحويل الفوري للتحقيق، والمنع من المشاركة في أعمال الامتحانات.

ويؤدي امتحانات النقل للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي في دمياط 100 ألف و34 تلميذًا، فضلا عن 55 ألفًا و212 طالبًا وطالبة في امتحانات النقل للصف الأول والثاني الإعدادي، وألفًا و89 طالبًا لامتحان الإعدادية المهنية، و100 ألف و104 طلاب في امتحانات النقل للصف الأول والثاني الثانوي العام على مستوى المحافظة.​

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