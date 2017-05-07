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السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي

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السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي

مصراوي Masrawy

يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي

الكويت- (أ ش أ):

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، بمقر إقامته بقصر بيان، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم وعددا من أعضاء مجلس الأمة، وذلك في إطار زيارة الرئيس السيسي الرسمية الحالية لدولة الكويت، التي بدأت اليوم وتستمر لمدة يومين.

وكان الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الحمد الجابر عقدا صباح جلسة مباحثات بقصر بيان، تناولت العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والعمل على تعزيزها في كافة الأصعدة، وتوسيع آفاق التعاون بين دولة الكويت وجمهورية العربية، بما يخدم مصالحهما المشتركة، وكذلك سبل دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك التي تجمع الدول العربية الشقيقة وسبل تطوير العلاقات بينها، فضلا عن مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.​

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