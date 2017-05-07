سحر نصر: قانون الاستثمار الجديد يجذب الاستثمارات ويشجع القطاع الخاص -فيديو

كتبت– سحر عزام:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن قانون الاستثمار الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب سيساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، لافتة إلى أن القانون سيدعم موقف مصر مع المستثمرين الأجانب.

ونفت نصر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء الأحد، حدوث خلافات بينها وبين وزير المالية حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، لافتة إلى ان النقاش حول القانون كان جادا ومثمرا بهدف الوصول لقانون يساعد على جذب الاستثمارات.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى وضعها بصفتها الوزير المختص اللائحة الداخلية لقانون الاستثمار قبل تصديق رئيس الوزراء عليها، لافتة إلى إمكانية وضع خريطة استثمارية متكاملة بعد إقرار البرلمان للقانون.