أخبار عاجلة

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة -
عمارة: تقاعس التموين سبب انتشار حالات التسمم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السيسي يستقبل الشيخ جابر المبارك بمقر إقامته بالكويت

Google+ Print
السيسي يستقبل الشيخ جابر المبارك بمقر إقامته بالكويت السيسي يستقبل الشيخ جابر المبارك بمقر إقامته بالكويت

مصراوي Masrawy

الرئيس والشيخ جابر

الكويت- أ ش أ:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، بمقر إقامته بقصر بيان، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وذلك في إطار زيارة الرئيس السيسي الرسمية الحالية لدولة الكويت، التي بدأت اليوم وتستمر لمدة يومين.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس خالد الصالح، ورئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.

ويقيم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح مأدبة عشاء، مساء الأحد، على شرف الرئيس السيسي والوفد المرافق له على هامش زيارته الحالية للكويت.

وكان الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الحمد الجابر عقدا، صباح اليوم بقصر بيان، جلسة مباحثات تناولت العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والعمل على تعزيزها في كافة الأصعدة، وتوسيع آفاق التعاون بين دولة الكويت وجمهورية العربية بما يخدم مصالحهما المشتركة، وكذلك سبل دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك التي تجمع الدول العربية الشقيقة وسبل تطوير العلاقات بينها، فضلا عن مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة

الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة

«مصري» وحارس «الهضبة والكينج» سابقًا.. معلومات لا تعرفها عن «مارد» ميريام فارس

«مصري» وحارس «الهضبة والكينج» سابقًا.. معلومات لا تعرفها عن «مارد» ميريام فارس

السفيرة عزيزة - لقاء مع شيماء السيسي " مصممة الأزياء " ... أحدث عروض الأزياء وأخبار الموضة

السفيرة عزيزة - لقاء مع شيماء السيسي " مصممة الأزياء " ... أحدث عروض الأزياء وأخبار الموضة